Análisis comparado de las Cúpulas Empresarias Extranjeras de Argentina y Brasil

Español : El presente trabajo pretende llevar a cabo un análisis comparado de las empresas extranjeras más grandes de Argentina y Brasil entre los años 2009-2013. Caracterizando a las empresas extranjeras más grandes de Argentina y Brasil en términos de origen del capital, actividad y centralización del capital (presencia en un grupos económicos). Para ello se denominará Cúpula Empresaria Extranjera (de ahora en más CEE) a las 100 empresas de capital extranjero de mayor facturación en ambos países. A diferencia de otros estudios similares se incluirá dentro de la unidad de análisis a los Grupos Económicos. En conclusión, ambos países comparten un fenómeno de desconcentración tanto en las 1000 empresas más grandes como en el Valor Bruto de Producción del total de la economía. Brasil presenta una CEE más diversificada entre actividades productoras de bienes, mayor cantidad de Grupos Económicos, con mayor presencia en la industria manufacturera, presentando estrategias de integración horizontal y vertical. En tanto Argentina posee una CEE menos diversificada, con una mayor presencia de países en desarrollo.

Inglés : A central issue in this paper is comparative analyzes of largest transnational corporations in Argentina and Brazil from 2009 to 2013. With this purpose the study was based in the characteristics of capital in terms of nationality, economics sector and capitals centralization. A novel instrument was used for the empirical investigation; we have named Transnational Business Leadership (TBL) to the largest 100 firms of foreign capital for two countries. Although considerable researches has been devoted to largest transnational corporations, less attention has been paid to incorporate transnational business groups. The results of this study indicate that two countries share deconcentration of capital in the largest 1000 firms and respect to Gross Value of Production. Brazil demonstrated that had a TBL with more diversity between goods activities, more business groups, more participation in manufacture industry, and more strategies to vertical and horizontal integrations. Argentina presented a TBL with less diversity and with more participation of developing countries.