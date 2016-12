El Bicentenario en las escuelas: continuidades, cambios y desafíos de la historia enseñada

Español : En el siguiente artículo se analizan las formas tradicionales en que ha sido abordado el proceso de Independencia en la enseñanza escolar de la historia. A través de la lectura de documentos curriculares de diversas épocas se intenta comprender el contexto en el que se establecieron determinadas prescripciones y se promovieron ciertas prácticas de enseñanza del proceso independentista relacionadas con diferentes propósitos de construcción de ciudadanía.

Inglés : Traditional ways school teach the independence process are analyzed in this article. Supported by various historical period's curricular documents, the aim will be to try to comprehend the context in which certain requirements were established and certain teaching practices on the independence process, regarding different intentions in citizenship building, were promoted.