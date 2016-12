Esta situación es como si nos hubieran ocupado las tropas norteamericanas y hubieran impuesto un gobierno: entrevista a Stella Calloni

A días de la asunción a la presidencia de la Nación Argentina del ingeniero Mauricio Macri, dialogamos con la periodista y escritora Stella Calloni sobre este hecho y el contexto internacional.

¿Qué opina del actual momento que vive el país, luego de haber asumido el gobierno de Mauricio Macri?

Es algo gravísimo lo que está sucediendo a nivel general, pero era obvio: recordemos que el actual Presidente, tal como consta en WikiLeaks y en el libro Argenleaks de Santiago O’ Donnell, en 2007 hizo visitas a la Embajada de Estados Unidos a informarles que había formado un partido Pro negocios, Pro mercado; el único partido en Argentina con esas características. Luego, en el 2008 va a decirles que están muy flojos en su accionar contra Cristina Fernández, por no haber aprovechado el momento y sacarla; esto se lo propuso a la embajada estadounidense y a la CIA, y estas ofertas que pasan por las embajadas norteamericanas, son las cosas que toma la inteligencia para actuar.

Por otro lado, Estados Unidos para destruir el Mercosur necesitaba desacoplar a uno de los países, la trilogía clave era Venezuela, Argentina y Brasil; ya tiraron a uno; e intentan voltear a los otros dos, al menos en los otros se están dando luchas, acá hemos prácticamente entregado al país a manos extranjeras, ya que todo el gabinete pertenece a distintas fundaciones de Estados Unidos.

¿Qué impresión le deja el gabinete que presentó el nuevo gobierno?

Que tenemos una situación muy grave, gravísima: si vas revisando todo el gabinete, la mayoría de ellos pertenece a diferentes fundaciones de la derecha, en principio el presidente es de la “Fundación Pensar”, ligada a la “Fundación Heritage”, una de las más fundamentalistas del conservadurismo de Estados Unidos, esta es la verdad y es gravísimo.

Otro ejemplo es Patricia Bulrich que pertenece a “Unión por Todos”, una de las más peligrosas fundaciones, como es la “Uno América”, que está integrada por ex militares de las dictaduras, que declaró que se ha formado para luchar contra lo que llaman “los gobiernos del Foro de San Pablo”. A nivel trasnacional esta fundación, “Uno América”, se creó en Colombia, en el 2008, y se encuentra bajo el mando también de Uribe, y se dedica a meter a toda América Latina en el bolso de Estados Unidos.

¿Qué valoración hace sobre las futuras relaciones internacionales del gobierno de Macri?

Acordémonos que Macri en campaña anunciaba como una primer medida la de imponer la cláusula democrática a Venezuela, y la segunda oferta era el tema de Irán, sacar el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán y aprobado por el Congreso de la Nación; de esta forma le estaba dando un mensaje a la inteligencia de Estados Unidos y a la de Israel, en los dos temas claves.

Ahora peligran todos los intentos de integración, peligra la unidad de Mercosur, ya que a la trilogía le sacan una pata y las otras dos están en una situación a la defensiva, porque Dilma Rousseff está bajo un ataque constante, y la presencia aquí de Macri, de un hombre de Estados Unidos, ayuda muchísimo a fortalecer a los sectores conservadores y de derecha para actuar en Brasil.

Lo mismo sucede en el caso de Venezuela, ya que es un país amenazado constantemente de invasión, porque inmediatamente del acuerdo para reanudar las relaciones con Cuba, Estados Unidos llevó todo ese aparato contrainsurgente a Venezuela, diciendo que ese país, amenaza la seguridad de Estados Unidos, y un montón de otras cosas. En este contexto peligra el Mercado Común del Sur, la Unsaur, y la Celac.

¿Qué opina sobre los resultados en las recientes elecciones legislativas en Venezuela?

Pienso que hubo, como lo vengo denunciando, uno de los fraudes más importantes, pero que no viene del lado de los estados, sino de las oposiciones. Esto se da gracias a la ayuda millonaria de Estados Unidos para estas elecciones, como el aporte de fundamental importancia para quebrar ese frente electoral; la injerencia es el gran fraude electoral que hubo en estas elecciones; en Venezuela lo están registrando, acá fuimos muy débiles, en no permitir que se abrieran las urnas en Córdoba, como lo pedía Zannini, sin ni siquiera revisar si ese resultado era correcto.

¿Cuáles son las formas que tiene la derecha en la región para desarrollar su trabajo político cultural?

Estados Unidos está implementando una gran intervención, y lo hace en base a un sinnúmero de fundaciones, más las diferentes ONG que responden a esas fundaciones. Con ellas han invadido toda América Latina a partir de una red espantosa. Esta es la forma por la que están entrando, para no tener que recurrir al movimiento de tropas que se encuentra un poco frenado en el Oriente Medio. Ahora en lugar de darnos golpes militares, impulsan golpes suaves o blandos; por eso pienso que la injerencia es también a través de un fraude electoral; y aquí como en Venezuela, hubo un fraude electoral, llevado adelante por la oposición, quienes han recibido millones de dólares para comprar y corromper.

Por otro lado, trabajamos con una gran debilidad, por ejemplo en Venezuela el voto electrónico es correcto desde el punto de vista del Estado, pero se puede violentar desde afuera, y pensemos: ¿Quién tiene la tecnología para violentar un sistema de voto electrónico de un país? Es por esto que Alemania tiene prohibido el voto electrónico, ellos manejan muchas cosas, pero no al nivel que tiene Estados Unidos para movilizar este tipo de tecnología.

También tengamos en cuenta que Venezuela vive una amenaza constante, es necesario que nosotros nos pongamos de pie y comencemos una lucha de denuncia de lo que ocurre aquí, pensemos que la maniobra de ellos es de tal nivel que le hemos entregado un país atado de pies y manos a Estados Unidos; además el gobierno ha establecido un gabinete en Argentina igual al que hubieran impuesto si nos hubieran invadido.

Los pueblos podemos luchar, pero no vamos a luchar contra un enemigo doméstico, estamos luchando contra el imperio estadounidense, de ahora en adelante el que salga y proteste tiene que saber que no es una cosa doméstica, porque no es un Presidente nuestro, tiene un equipo de economía de ellos, tiene una parte de los economistas que estuvieron con Cavallo en la dictadura militar, debemos analizar las cosas con seriedad, no para asustarnos, sino para saber a quién nos estamos enfrentando.

¿Cómo observa al actual contexto regional?

En este contexto, con el nuevo rumbo de Argentina está en peligro la Unasur, el Mercosur y la Celac, fue un golpe clave y más si se piensa unir al país a la Alianza para el Pacífico. Por otro lado, la canciller Malcorra dijo con mucha claridad que el Alca no es nada malo.

Además pensemos que Macri había preparado el tema de la cláusula democrática porque calculaba que si ganaba, al asumir el 10 de diciembre, Venezuela estaría ardiendo. Es decir, según los cálculos del imperio en Venezuela ganaría el oficialismo, y la oposición se levantaría con denuncias de fraude, y generarían un escenario de violencia de tal manera que esa cláusula democrática encuadraba, en las condiciones actuales de Venezuela, no se puede imponer la cláusula democrática. Acá no hay ninguna ingenuidad, los ingenuos somos nosotros, que estamos asistiendo a esto sin decir nada, y creo que hay que comenzar a decirlo ya, antes de que sea demasiado tarde.

Hay que estar denunciando cada vez más todo esto, hay que tener más documentación para hacer denuncias concretas, tenemos situaciones difíciles, pero nosotros -estoy segura- no creo que hayamos tenido una gran debilidad, ellos trabajaron con la desinformación y con entretenimientos feroces, porque son desculturizadores, desconcientizadores, si tomás a cualquier persona de la ciudad de Buenos Aires, te das cuenta de que repiten el mismo discurso que le dieron los diarios: si tenés a Clarín en los hospitales, en las peluquerías, en los restaurantes, por todas partes, incluso vas a cualquier café y lo primero que hacen es traerte el Clarín. Si hay un diario con esa capacidad de entrada que además venía de ser uno de los únicos periódicos de América Latina con semejante cantidad de tirada, resulta muy difícil visualizar con claridad la estrategia mediática y política de los grupos de poder y especialmente la relación entre estos grupos y el imperialismo estadounidense.